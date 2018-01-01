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Лион – Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Лион – Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Лион – Манчестер Сити от букмекеров
Прогноз на матч Лион – Манчестер Сити от букмекеров
Getty Images

Лион на своем поле примет Манчестер Сити во вторник, 27 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "горожан" с коэффициентом 1,4, а на французов – 7,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,5.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Манчестер Сити можно поставить с коэффициентом 1,4, а на победу Лион – 7,0.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Лион – Манчестер Сити состоится 27 ноября на стадионе Парк Олимпик Лион. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Лион, Манчестер Сити, прогноз, ставки букмекеров, футбол, Лига Чемпионов
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