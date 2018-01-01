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Ювентус – Валенсия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Ювентус – Валенсия в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Ювентус – Валенсия от букмекеров
Прогноз на матч Ювентус – Валенсия от букмекеров
Getty Images

Ювентус во вторник, 27 ноября, сыграет на своем поле с Валенсией в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Аллегри с коэффициентом 1,4, а на испанцев – 9,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф туринского Ювентуса можно поставить с коэффициентом 1,4, а на победу Валенсии – 8,0.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Ювентус – Валенсия состоится 27 ноября в городе Турин на стадионе Альянц. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Ювентус, Валенсия, Лига Чемпионов, прогноз, ставки букмекеров, футбол
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