Рома – Реал Мадрид 0:2 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Рома на своем поле примет мадридский Реал в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “сливочных“ с коэффициентом 2,14, а на “волков“ – 3,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.
После четырех игр Рома и Реал делят между собой первую позицию в группе G, имея в своем активе по 9 очков. Таким образом, в этом противостоянии одна из команд может гарантировать себе первую строчку в квартете.
Последние игры Ромы:
24.11.18 (Серия А) Удинезе – Рома 1:0
11.11.18 (Серия А) Рома – Сампдория 4:1
07.11.18 (Лига чемпионов) ЦСКА – Рома 1:2
03.11.18 (Серия А) Фиорентина – Рома 1:1
28.10.18 (Серия А) Наполи – Рома 1:1
Последние игры Реала:
24.11.18 (Примера) Эйбар – Реал Мадрид 3:0
11.11.18 (Примера) Сельта – Реал Мадрид 2:4
07.11.18 (Лига чемпионов) Виктория Пльзень – Реал Мадрид 0:5
03.11.18 (Примера) Реал Мадрид – Вальядолид 2:0
31.10.18 (Кубок Испании) Мелилла – Реал Мадрид 0:4
Последние очные встречи:
19.09.18 (Лига чемпионов) Реал Мадрид – Рома 3:0
08.08.18 (ТОВ) Реал Мадрид – Рома 2:1
08.03.16 (Лига чемпионов) Реал Мадрид – Рома 2:0
17.02.16 (Лига чемпионов) Рома – Реал Мадрид 0:2
18.07.15 (ТОВ) Реал Мадрид – Рома 0:1
Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Рома – Реал Мадрид состоится в городе Рим на стадионе Олимпико.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 29 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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