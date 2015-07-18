Рома – Реал Мадрид 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Реал Мадрид сыграет с Ромой 27 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Рома – Реал Мадрид.

Рома на своем поле примет мадридский Реал в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “сливочных“ с коэффициентом 2,14, а на “волков“ – 3,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

После четырех игр Рома и Реал делят между собой первую позицию в группе G, имея в своем активе по 9 очков. Таким образом, в этом противостоянии одна из команд может гарантировать себе первую строчку в квартете.

Последние игры Ромы:

24.11.18 (Серия А) Удинезе – Рома 1:0

11.11.18 (Серия А) Рома – Сампдория 4:1

07.11.18 (Лига чемпионов) ЦСКА – Рома 1:2

03.11.18 (Серия А) Фиорентина – Рома 1:1

28.10.18 (Серия А) Наполи – Рома 1:1

Последние игры Реала:

24.11.18 (Примера) Эйбар – Реал Мадрид 3:0

11.11.18 (Примера) Сельта – Реал Мадрид 2:4

07.11.18 (Лига чемпионов) Виктория Пльзень – Реал Мадрид 0:5

03.11.18 (Примера) Реал Мадрид – Вальядолид 2:0

31.10.18 (Кубок Испании) Мелилла – Реал Мадрид 0:4

Последние очные встречи:

19.09.18 (Лига чемпионов) Реал Мадрид – Рома 3:0

08.08.18 (ТОВ) Реал Мадрид – Рома 2:1

08.03.16 (Лига чемпионов) Реал Мадрид – Рома 2:0

17.02.16 (Лига чемпионов) Рома – Реал Мадрид 0:2

18.07.15 (ТОВ) Реал Мадрид – Рома 0:1

Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Рома – Реал Мадрид состоится в городе Рим на стадионе Олимпико.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 29 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.