Рома – Реал Мадрид: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Рома – Реал Мадрид в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Рома – Реал Мадрид от букмекеров Getty Images

Во вторник, 27 ноября, мадридский Реал сыграет на выезде с римской Ромой в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “сливочных“ с коэффициентом 2,14, а на “волков“ – 3,4. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,8.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф мадридского Реала можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Ромы – 3,25.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Рома – Реал Мадрид состоится 27 ноября в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

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