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Хоффенхайм – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Шахтер встретится с Хоффенхаймом 27 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч Хоффенхайм – Шахтер.
Где смотреть матч Хоффенхайм – Шахтер
Где смотреть матч Хоффенхайм – Шахтер
Getty Images

Шахтер во вторник, 27 ноября, проведет на выезде матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Противостояние Хоффенхайм – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 4,0, а на немцев – 1,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.

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Теги: Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, Хоффенхайм, где смотреть, футбол
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