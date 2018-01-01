Хоффенхайм – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Шахтер встретится с Хоффенхаймом 27 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Узнайте, где смотреть матч Хоффенхайм – Шахтер.
Шахтер во вторник, 27 ноября, проведет на выезде матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.
Противостояние Хоффенхайм – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.
Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 4,0, а на немцев – 1,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.
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