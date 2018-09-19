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Хоффенхайм – Шахтер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер сыграет с Хоффенхаймом 27 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Хоффенхайм – Шахтер.
Онлайн трансляция матча Хоффенхайм – Шахтер
Онлайн трансляция матча Хоффенхайм – Шахтер
Фк Шахтер Донецк

Шахтер на выезде сыграет с Хоффенхаймом в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 4,0, а на немцев – 1,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.

После четырех игр Хоффенхайм идет на третьем месте в группе F, имея в своем активе 3 очка, а Шахтер занимает четвертую позиция в квартете с 2-мя набранными баллами.

Последние игры Хоффенхайма:

24.11.18 (Будеслига) Герта – Хоффенхайм 3:3
10.11.18 (Будеслига) Хоффенхайм – Аугсбург 2:1
07.11.18 (Лига чемпионов) Лион – Хоффенхайм 2:2
03.11.18 (Будеслига) Байер – Хоффенхайм 1:4
31.10.18 (Кубок Германии) РБ Лейпциг – Хоффенхайм 2:0

Последние игры Шахтера:

23.11.18 (УПЛ) Шахтер – Львов 0:0
11.11.18 (УПЛ) Ворскла – Шахтер 0:2
07.11.18 (Лига чемпионов) Манчестер Сити – Шахтер 6:0
03.11.18 (УПЛ) Шахтер – Динамо 2:1
31.10.18 (Кубок Украины) Шахтер – Олимпик 3:2

Последние очные встречи:

19.09.18 (Лига чемпионов) Шахтер – Хоффенхайм 2:2

Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер состоится в городе Зинсхайм на стадионе Вирсоль Рейн-Неккар-Арена.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 27 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер Донецк, Хоффенхайм, Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол
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