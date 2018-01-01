Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хоффенхайм – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Букмекеры определили фаворита матча Хоффенхайм – Шахтер в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Хоффенхайм – Шахтер от букмекеров
Прогноз на матч Хоффенхайм – Шахтер от букмекеров
Getty Images

Шахтер во вторник, 27 ноября, встретится на выезде с Хоффенхаймом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 4,0, а на немцев – 1,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 3,8, а на победу Хоффенхайма – 1,85.

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер пройдет 27 ноября в городе Зинсхайм на стадионе Вирсоль Рейн-Неккар-Арена. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Поделись:
Теги: Шахтер Донецк, Хоффенхайм, Лига Чемпионов, прогноз, ставки букмекеров, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь