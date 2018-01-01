Хоффенхайм – Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Хоффенхайм – Шахтер в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз на матч Хоффенхайм – Шахтер от букмекеров Getty Images

Шахтер во вторник, 27 ноября, встретится на выезде с Хоффенхаймом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 4,0, а на немцев – 1,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Шахтера можно поставить с коэффициентом 3,8, а на победу Хоффенхайма – 1,85.

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер пройдет 27 ноября в городе Зинсхайм на стадионе Вирсоль Рейн-Неккар-Арена. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.