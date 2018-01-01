Фонсека взял 20 игроков на матч с Хоффенхаймом
Стала известна заявка Шахтера на матч с Хоффенхаймом в Лиге Чемпионов.
В понедельник, 26 ноября, донецкий Шахтер вылетел в Германию на матч 5 раунда группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма.
Список игроков Шахтера на матч с Хоффенхаймом:
Вратари: Пятов, Шевченко
Защитники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвиенко, Исмаили,
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Коваленко, Болбат, Сиприано, Нем, Дентиньо
Нападающие: Тайсон, Тотовицкий, Кайоде, Мораес
Напомним, матч Хоффенхайм - Шахтер состоится во вторник, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Ранее стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч Хоффенхайм-Шахтер.
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