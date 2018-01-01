Стала известна бригада арбитров на матч Хоффенхайм - Шахтер

Матч Лиги чемпионов обслужит бригада из Словакии.

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, на еврокубковом поединке будет работать бригада рефери из Словакии во главе с Иваном Кружляком. В текущем сезоне 34-летний арбитр уже обслуживал матч с участием украинской команды, когда Динамо играло с Лацио в Лиге Европы.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм - Шахтер состоится во вторник, 27-го ноября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.