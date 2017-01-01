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Рамос не прошел допинг-тест после финала ЛЧ-2017 - Football Leaks

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УЕФА было известно о том, что Серхио Рамос провалил тест на допинг.
Серхио Рамос (слева)
Серхио Рамос (слева)
Getty Images

Капитан Реала Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против Ювентуса в 2017 году, который “сливочные“ выиграли со счетом 4:1.

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Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на отчет Football Leaks, в моче футболиста был найден препарат дексаметазон, который по правилам WADA можно использовать при лечении травм, однако об этом нужно сообщать заранее.

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Источник сообщает, что УЕФА не придал делу огласки и связался с Реалом. Врач Королевского клуба сообщил, что дал Рамосу препарат по ошибке, и антидопинговый комитет устроил этот ответ. И клуб, и Рамос избежали наказания за этот инцидент.

Ранее сообщалось, что Football Leaks огласил сумму, которую заработал агент Поля Погба за возвращение футболиста в Манчестер Юнайтед из Ювентуса.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, Лига Чемпионов, футбол, Football Leaks, допинг
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