Президент Ла Лиги предложил исключить ПСЖ и Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что УЕФА должен наказать ПСЖ и Манчестер Сити за нарушение правил финансового фэйр-плей.
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“Важно, чтобы УЕФА принял реальные меры и наказал Манчестер Сити и ПСЖ. Если они проведут год без Лиги чемпионов, то все поймут, что правила международных футбольных организаций нужно соблюдать.
Если УЕФА дорожит своей репутацией и готов отстаивать правила организации, то он обязан предпринять меры в отношении этих команд“, - приводит слова Тебаса Goal.com.
Напомним, скандал вокруг ПСЖ и Манчестер Сити начался после информации Football Leaks о нарушениях, которые скрыл президент ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее сообщалось, что ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей, а Реал планирует купить у парижан Неймара или Килиана Мбаппе.
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