Президент Ла Лиги предложил исключить ПСЖ и Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Хавьер Тебас предложил УЕФА наказать парижский и манчестерский клубы за нарушения правил ФФП.

ПСЖ и Ман Сити могут исключить из ЛЧ Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что УЕФА должен наказать ПСЖ и Манчестер Сити за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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“Важно, чтобы УЕФА принял реальные меры и наказал Манчестер Сити и ПСЖ. Если они проведут год без Лиги чемпионов, то все поймут, что правила международных футбольных организаций нужно соблюдать.

Если УЕФА дорожит своей репутацией и готов отстаивать правила организации, то он обязан предпринять меры в отношении этих команд“, - приводит слова Тебаса Goal.com.

Напомним, скандал вокруг ПСЖ и Манчестер Сити начался после информации Football Leaks о нарушениях, которые скрыл президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей, а Реал планирует купить у парижан Неймара или Килиана Мбаппе.