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ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов

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Реал рассчитывает заполучить Неймара и Килиана Мбаппе, если ПСЖ исключат из турнира.
Килиан Мбаппе и Неймар
Килиан Мбаппе и Неймар
instagram.com/k.mbappe/

ПСЖ может быть исключен из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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По информации L’Equipe, УЕФА возобновила расследование в отношении парижского клуба после публикации скандальных отчетов Football Leaks о завышенных спонсорских выплатах, а также о трансферах главных звезд команды - Неймара и Килиана Мбаппе.

Отмечается, что из-за этих проблем ПСЖ возможно придется продать кого-то из своих лидеров, чтобы избежать санкций. За ситуацией следит Реал, который готов купить как Неймара, так и Мбаппе.

Ранее сообщалось, что юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе намекнул, что данные Football Leaks о его трансфере - правда.

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Теги: Неймар, Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига Чемпионов, наказание, Реал Мадрид, футбол
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