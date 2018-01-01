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УЕФА может перенести матчи Лиги Чемпионов на выходные

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Тогда матчи национальных чемпионатов будут проходить в середине недели.
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов
Getty Images

Руководство УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные, сообщает издание As.

Таким образом, организация хочет противостоять возможному созданию Суперлиги.

В таком случае, матчи национальных чемпионатов будут проводиться в середине недели.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клубы европейских чемпионатов планируют выйти из УЕФА и создать свой турнир.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, УЕФА
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Источник: As

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