УЕФА может перенести матчи Лиги Чемпионов на выходные
Тогда матчи национальных чемпионатов будут проходить в середине недели.
Руководство УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные, сообщает издание As.
Таким образом, организация хочет противостоять возможному созданию Суперлиги.
В таком случае, матчи национальных чемпионатов будут проводиться в середине недели.
Напомним, ранее сообщалось, что топ-клубы европейских чемпионатов планируют выйти из УЕФА и создать свой турнир.
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