Гвардиола заступился за Стерлинга, переложив вину за пенальти в ворота Шахтера на судью

Главный тренер Манчестер Сити встал на защиту Рахима Стерлинга.

Скандальный эпизод произошел в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером.

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На 24-й минуте встречи Рахим Стерлинг споткнулся и упал на газон в штрафной “горняков“, а рефери Виктор Кашшаи назначил пенальти, посчитав, что англичанина сбили.

Нырок Стерлинга в этом эпизоде был раскритикован болельщиками, но наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола заступился за своего подопечного.

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“Несправедливо критиковать Стерлинга за этот момент. Он не нырял, не симулировал. Он просто хотел подсечь мяч, но не удержал равновесия. Люди говорят, что он спровоцировал пенальти, создал видимость нарушения, но вина не на Рахиме, а на арбитре, принявшем решение.

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Я понимаю, почему некоторые винят Стерлинга, но уверен, что эта ситуация сделает его сильнее. Ему всего лишь 23 года, и он еще не сформировался как личность и как футболист. Мы многого требуем от столь юного игрока“, - приводит слова Гвардиолы The Manchester Evening News.

Напомним, что матч завершился со счетом 6:0 в пользу Манчестер Сити. Смотрите также видео голов встречи Манчестер Сити - Шахтер.

Отметим, что Рахим Стерлинг извинился перед Шахтером и арбитром Виктором Кашшаи за эпизод с пенальти.