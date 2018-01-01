Легенда МЮ раскритиковал поведение Моуринью после матча с Ювентусом
Пол Скоулз считает, что Жозе повел себя недостойно.
Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокомментировал жест Жозе Моуринью после матча Лиги Чемпионов Ювентус - Манчестер Юнайтед (1:2).
“Победы нужно одерживать с достоинством. Я не думаю, что это нужно было делать. Для тренера главное - это поблагодарить своих фанатов и пожать руку тренеру соперника.
Его действия были ненужными, но он такой, какой есть“, - цитирует Скоулза Football Italia со ссылкой на BT Sport.
Полная версия правил