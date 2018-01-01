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Легенда МЮ раскритиковал поведение Моуринью после матча с Ювентусом

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Пол Скоулз считает, что Жозе повел себя недостойно.
Пол Скоулз
Пол Скоулз
ww.independent.co.uk

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокомментировал жест Жозе Моуринью после матча Лиги Чемпионов Ювентус - Манчестер Юнайтед (1:2).

“Победы нужно одерживать с достоинством. Я не думаю, что это нужно было делать. Для тренера главное - это поблагодарить своих фанатов и пожать руку тренеру соперника.

Его действия были ненужными, но он такой, какой есть“, - цитирует Скоулза Football Italia со ссылкой на BT Sport.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, Ювентус, МЮ, Жозе Моуринью
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Источник: footballitalia.net

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