Легенда МЮ раскритиковал поведение Моуринью после матча с Ювентусом

Пол Скоулз считает, что Жозе повел себя недостойно.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Пол Скоулз прокомментировал жест Жозе Моуринью после матча Лиги Чемпионов Ювентус - Манчестер Юнайтед (1:2).

“Победы нужно одерживать с достоинством. Я не думаю, что это нужно было делать. Для тренера главное - это поблагодарить своих фанатов и пожать руку тренеру соперника.

Его действия были ненужными, но он такой, какой есть“, - цитирует Скоулза Football Italia со ссылкой на BT Sport.