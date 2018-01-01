Роналду стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Красивый гол португальца хоть и не принес Ювентусу победу, зато был высоко оценен публикой.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметился роскошным голом в ворота Манчестер Юнайтед.

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Несмотря на то, что забитый мяч не принес туринцам победу в этой встрече, филигранное исполнение Роналду было оценено болельщиками. Как сообщает официальный сайт УЕФА, по итогам голосования гол Криштиану стал лучшим на этой неделе еврокубкового турнира.

Ранее сообщалось, что в семье Криштиану Роналду прибавление - у него появился домашний питомец.