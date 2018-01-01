Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Красивый гол португальца хоть и не принес Ювентусу победу, зато был высоко оценен публикой.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
instagram.com/cristiano/

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов отметился роскошным голом в ворота Манчестер Юнайтед.

Читай также: Роналду - третий, Модрич - первый: Зинченко представил топ-5 лучших футболистов мира

Несмотря на то, что забитый мяч не принес туринцам победу в этой встрече, филигранное исполнение Роналду было оценено болельщиками. Как сообщает официальный сайт УЕФА, по итогам голосования гол Криштиану стал лучшим на этой неделе еврокубкового турнира.

Ранее сообщалось, что в семье Криштиану Роналду прибавление - у него появился домашний питомец.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лига Чемпионов, гол, лучший гол, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь