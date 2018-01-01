В Лиге Чемпионов могут ввести VAR уже в этом сезоне
В УЕФА обеспокоены большим количеством суддейских ошибок.
Руководство УЕФА обсуждает возможность введения системы видеоповторов в Лиге Чемпионов уже с этого сезона, а не со следующего, как планировалось раньше, сообщает BBC.
Причиной такого решения, которое может быть принято уже в декабре, является большое количество судейских ошибок.
На данный момент в Европе проходит обучение судей.
Накануне арбитр Кашшаи похоронил Шахтер одиннадцатиметровым, которого не было.
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