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В Лиге Чемпионов могут ввести VAR уже в этом сезоне

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В УЕФА обеспокоены большим количеством суддейских ошибок.
Система VAR
Система VAR
Getty Images

Руководство УЕФА обсуждает возможность введения системы видеоповторов в Лиге Чемпионов уже с этого сезона, а не со следующего, как планировалось раньше, сообщает BBC.

Причиной такого решения, которое может быть принято уже в декабре, является большое количество судейских ошибок.

На данный момент в Европе проходит обучение судей.

Накануне арбитр Кашшаи похоронил Шахтер одиннадцатиметровым, которого не было.

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Теги: футбол, УЕФА, VAR, Лига Чемпионов
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Источник: BBC

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