Моуринью объяснил свой жест в адрес болельщиков Ювентуса

Португалец не хотел оскорбить фанатов итальянского клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью объяснил свой жест, который он показал болельщикам Ювентуса после матча Лиги Чемпионов.

“Это не было оскорбление. Я просто хотел услышать, будут ли они кричать что-то снова.

На данный момент я тренер Манчестер Юнайтед и должен думать только о нем, забыв о своем прошлом. Но они не забыли, кем являюсь я, и пытались мне об этом напомнить.

Моя главная задача - выполнять свою работу, и моя работа - победа над Ювентусом. И я этому очень рад“, - цитирует португальского специалиста Skysports.