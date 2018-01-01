Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рамос извинился перед игроком Виктории, которому разбил нос

Комментариев: 0
Серхио Рамос ударил соперника локтем по лицу, но арбитр даже не зафиксировал фол.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

В матче 4-го тура Лига чемпионов между Викторией и Реалом произошел неприятный инцидент с участием защитника "сливочных" Серхио Рамоса.

Испанец вступил в борьбу за мяч на своей половине поля с полузащитником Виктории Миланом Гавелом. Рамос отмахнулся от соперника локтем и разбил ему нос.

Инцидент произошел на 14-й минуте встречи. Арбитр матча Дениз Айтекин не заменил в действиях Рамоса фола и даже не назначил штрафной в сторону ворот Реала.

Позже Рамос извинился перед Гавелом за нанесение травмы.

Читай также: Стерлинг принес извинения Шахтеру за скандальный пенальти

"Победа, на которую стоит опираться и у которой нужно учиться. Футбол всегда учит тебя чему-то. Сегодня вечером я не рассчитывал столкнуться с подобным вызовом. Милан, я не хотел нанести тебе повреждение. Поправляйся как можно скорее", – написал Рамос на своей страничке в Twitter.

Отметим, что спустя 24 минуты после получения травмы Милан Гавела был заменен. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Реала.

Напомним, неоднозначным решением в минувшем туре Лиги чемпионов также отличился другой арбитр - Виктор Кашшаи, который назначил пенальти в ворота Шахтера, хотя игрок Манчестер Сити сам упал на газон.

Поделись:
Теги: Серхио Рамос, Реал Мадрид, Виктория Пльзень, Лига Чемпионов, футбол, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь