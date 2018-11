Рамос извинился перед игроком Виктории, которому разбил нос

В матче 4-го тура Лига чемпионов между Викторией и Реалом произошел неприятный инцидент с участием защитника "сливочных" Серхио Рамоса.

Испанец вступил в борьбу за мяч на своей половине поля с полузащитником Виктории Миланом Гавелом. Рамос отмахнулся от соперника локтем и разбил ему нос.

Инцидент произошел на 14-й минуте встречи. Арбитр матча Дениз Айтекин не заменил в действиях Рамоса фола и даже не назначил штрафной в сторону ворот Реала.

Позже Рамос извинился перед Гавелом за нанесение травмы.

Читай также: Стерлинг принес извинения Шахтеру за скандальный пенальти

"Победа, на которую стоит опираться и у которой нужно учиться. Футбол всегда учит тебя чему-то. Сегодня вечером я не рассчитывал столкнуться с подобным вызовом. Милан, я не хотел нанести тебе повреждение. Поправляйся как можно скорее", – написал Рамос на своей страничке в Twitter.

A victory to build on and also to learn from. Football always teaches you things and tonight I shouldn't have gone into the challenge like that. Milan, it wasn't my intention to injure you. Get well soon 💪🏼 #HalaMadrid https://t.co/NZcWRAwI0x