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Роналду: МЮ ничего не сделал для победы

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Португалец отметил, что туринцы доминировали на поле.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал исход матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

"Мы доминировали на поле все 90 минут матча, у нас было множество моментов. Мы могли решить все 3-4 раза, но расслабились, и за это нас наказали.

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МЮ ничего не сделал для победы. Тут даже нельзя говорить об удаче, ведь они ее не искали, мы сами подарили им победу. Но не стоит отчаиваться, мы играли хорошо и продолжаем лидировать в группе", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Напомним, в этом матче Криштиану Роналду отличился красивым голом, однако это не помогло Ювентусу выиграть у Манчестер Юнайтед.

Смотрите видео голов матча Ювентус - Манчестер Юнайтед.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, футбол
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