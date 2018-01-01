Роналду: МЮ ничего не сделал для победы

Португалец отметил, что туринцы доминировали на поле.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал исход матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

"Мы доминировали на поле все 90 минут матча, у нас было множество моментов. Мы могли решить все 3-4 раза, но расслабились, и за это нас наказали.

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МЮ ничего не сделал для победы. Тут даже нельзя говорить об удаче, ведь они ее не искали, мы сами подарили им победу. Но не стоит отчаиваться, мы играли хорошо и продолжаем лидировать в группе", - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Напомним, в этом матче Криштиану Роналду отличился красивым голом, однако это не помогло Ювентусу выиграть у Манчестер Юнайтед.

Смотрите видео голов матча Ювентус - Манчестер Юнайтед.