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Зинченко получил одну из самых высоких оценок за матч против Шахтера

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Украинец попал в ТОП-5 по версии WhoScored.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил высокую оценку за матч против донецкого Шахтера по версии WhoScored.

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Зинченко, который в этом матче вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, оформил ассист, нанес 1 удар по воротам, выполнил 93 передачи, из которых точными оказались 88. Его оценка за матч - 8.2.

Таким образом, украинец попал в топ-5 лучших игроков “горожан“ в этой встрече. Более высокие оценки получили Рияд Марез (9.8), Габриэль Жезус (9.4), Рахим Стерлинг (9.1) и Давид Сильва (8.3).

Отметим, что в составе Шахтера самую высокую оценку получили Жуниор Мораес и Оларенваджу Кайоде (6.0), а самую низкую – Андрей Пятов (4.6).

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что Александр Зинченко провел качественный матч.

Украинец заявил, что ему приятно выиграть у бывшего клуба с таким счетом.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Шахтер со счетом 6:0. Смотрите также видео голов этого поединка.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Шахтер, Лига Чемпионов, футбол
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