Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Парень зарыл носок в землю - пенальти: реакция Сети на разгромное поражение Шахтера

Комментариев: 1
Читайте самые яркие высказывание фанатов в социальных сетях на поражение Шахтера и судейство Виктора Кашшаи.
Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера
Реакция соцсетей на разгромное поражение Шахтера
Getty Images

Шахтер потерпел крупное поражение от Манчестер Сити в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов этого поединка, а также эпизод со скандальным пенальти в ворота "горняков".

Вашему вниманию самые интересные высказывания экспертов и болельщиков по поводу этой встречи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделись:
Теги: Шахтер, Манчестер Сити, Рахим Стерлинг, Виктор Кашшаи, реакция соцсетей, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Духовный_скреп    08.11.2018, 13:44
Оценка:  0
Духовный_скреп
Этот пенальти не был решающим.Болею за Шахтер очень давно,клуб в упадке,как и весь наш футбол((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь