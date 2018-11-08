Парень зарыл носок в землю - пенальти: реакция Сети на разгромное поражение Шахтера

Читайте самые яркие высказывание фанатов в социальных сетях на поражение Шахтера и судейство Виктора Кашшаи.

Шахтер потерпел крупное поражение от Манчестер Сити в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Смотрите видео голов этого поединка, а также эпизод со скандальным пенальти в ворота "горняков".

Вашему вниманию самые интересные высказывания экспертов и болельщиков по поводу этой встречи:

Блин, он же Кашшаи. Ну ничего, пусть будет с одной буквой "ш", ее никто не заметит, как и он было или нет нарушение) — Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 7 ноября 2018 г.

Так как на футбольное поле не допускают животных , то Виктор Кашшаи оставил собаку-поводыря в раздевалке. — Диденко Юра (@didenkoT34) 7 ноября 2018 г.

Дайте історії повторитися, сказав той же асистент Кашшаї, який не зарахував гол України в ворота Англії на ЄВРО-2012 :) — Andriyak (@Andriyak) 7 ноября 2018 г.

Може не все так погано з укр арбітрами? — Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 ноября 2018 г.

ЧТО ЭТО БЫЛО?!



Судья ставит пенальти за то, что Стерлинг ковырнул газон и упал.#МанСитиШахтер — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 ноября 2018 г.

Кашшаи однозначно не любит Украину... — Roman Shevchenko (@romanfinansi) 7 ноября 2018 г.

Смотрю какой пенальти поставил Кашшаи на польском тв, они так ржут над этим. Блэат, но как можно быть таким слепым? Господи, каждый раз такие ОГРОМНЫЕ ошибки против украинцев. — Vania (@seankehl) 7 ноября 2018 г.

#МанСитиШахтер зачем играть в такой футбол,

просто запишите поражение для #Шахтер, #Sterling бьет ногой в газон и ныряет рыбкой,

почему не дали красную Матвиенко за то что не хлопал цирку?



ДВА судьи не видели симуляцию?

Продажные судьи! Продажная UEFA! Анти-футбол ! https://t.co/VcxBE1kMjt — Pound (@pound_sterling) 7 ноября 2018 г.

Я вообще не понимаю, какого черта Кашшаи всё ещё позволяют быть арбитром, он же либо слепой, либо тупой — Хейли❤️💙✈️ (@radleianay) 8 ноября 2018 г.

Вам лишь бы в кого-то харкнуть. А может дело в УЕФА и ФИФА, которые продолжают ставить Кашшаи на матчи? Вспомните, что он натворил на матчах Украина - Англия и Реал - Бавария? — Vlad (@Ukraine_Twi) 8 ноября 2018 г.

сегодня вечером у меня всего один вопрос: кто вообще позволил Кашшаи работать арбитром? — Хейли❤️💙✈️ (@radleianay) 7 ноября 2018 г.

а мне интересно накажут ли Кашшаи?всем он запомнился за свой ''подвиг" на Евро 2012,но там насколько я помню наказания не последовало — Yugo-Slav (@DJMilan_) 8 ноября 2018 г.

В игре Ман.Сити - Шахтёр, кроты помогали Английским футболистам) — Тарас Филимонов (@tarasimus) 7 ноября 2018 г.

Судьи на матче Ман Сити - Шахтер 😠 pic.twitter.com/OF7bywmklU — EvilDanik (@Danil_Zaitsev98) 7 ноября 2018 г.

Это Кашшаи, и этим всё сказано!) — Alex III (@AlexBoldiun) 7 ноября 2018 г.