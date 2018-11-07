Стерлинг принес извинения Шахтеру за скандальный пенальти

Англичанин извинился перед соперником и арбитром встречи.

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг, упавший на газон и заработавший скандальный пенальти в ворота Шахтера в матче Лиги чемпионов, извинился перед “горняками“ и судьей Виктором Кашшаи.

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“Я хотел ударить по мячу, а потом не знаю, что случилось. Я запнулся о газон и проехался по нему. Я хочу извиниться перед арбитром и перед Шахтером. Прошу меня простить“, - цитирует Стерлинга Goal.com.

Напомним, эпизод с падением Рахима Стерлинга произошел на 24-й минуте встречи. Судья, увидев “нырок“ англичанина, назначил пенальти в ворота Шахтера.

Отметим, Шахтер потерпел крупное поражение от Манчестер Сити в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео всех шести голов, которые “горожане“ забили “горнякам“.