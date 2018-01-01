Бавария - АЕК 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Бавария без проблем выиграла у АЕКа в матче Лиги чемпионов.

Бавария - АЕК: видео голов и обзор матча Getty Images АЕК в гостях потерпел поражение от Баварии в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дублем в этой встрече отличился Роберт Левандовски. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - АЕК: Бавария - АЕК 2:0

Голы: Левандовски, 31 (с пенальти), 71 Бавария: Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс, Горетцка, Мартинес, Гнабри (Саншеш, 87), Рибери (Рафинья, 84), Левандовски (Вагнер, 90), Мюллер. АЕК: Баркас, Ламбропулос, Чигринский, Чосич, Бакакис, Манталос (Бойе, 80), Галанопулос (Родриго Гало, 78), Алеф (Моран, 67), Симойнш, Хульт, Понсе. Предупреждения: Чосич, Симойнш, Ламбропулос.

Горемыкина Екатерина