Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бавария - АЕК 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Бавария без проблем выиграла у АЕКа в матче Лиги чемпионов.

Бавария - АЕК: видео голов и обзор матча
Бавария - АЕК: видео голов и обзор матча
Getty Images

АЕК в гостях потерпел поражение от Баварии в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Дублем в этой встрече отличился Роберт Левандовски.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - АЕК:

Бавария - АЕК 2:0
Голы: Левандовски, 31 (с пенальти), 71

Бавария: Нойер, Боатенг, Алаба, Киммих, Хуммельс, Горетцка, Мартинес, Гнабри (Саншеш, 87), Рибери (Рафинья, 84), Левандовски (Вагнер, 90), Мюллер.

АЕК: Баркас, Ламбропулос, Чигринский, Чосич, Бакакис, Манталос (Бойе, 80), Галанопулос (Родриго Гало, 78), Алеф (Моран, 67), Симойнш, Хульт, Понсе.

Предупреждения: Чосич, Симойнш, Ламбропулос. 

Поделись:
Теги: Бавария, АЕК, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь