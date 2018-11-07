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Лион - Хоффенхайм 2:2 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Хоффенхайм и Лион сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.

Лион - Хоффенхайм: видео голов и обзор матча
Лион - Хоффенхайм: видео голов и обзор матча
Getty Images

Лион на своем поле принимал Хоффенхайм в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Французы до середины второго тайма вели в счете 2:0, однако немцы вдесятером сумели переломить ход встречи и сравнять счет.

Смотрите видео голов и обзор матча Лион - Хоффенхайм:

Лион - Хоффенхайм 2:2
Голы: Фекир, 19, Ндомбеле, 28 - Крамарич, 65, Кадержабек, 90+2

Лион: Антони Лопеш, Марсело, Морель, Менди, Денайер, Тузар, Ндомбеле (Диоп, 88), Депай (Траоре, 87), Ауар, Фекир (Дембеле, 74), Рафаэл.

Хоффенхайм: Бауманн, Нуху, Фогт, Бичакчич, Шульц, Гриллич (Нелсон, 57), Демирбай (Нордтвейт, 79), Кадержабек, Крамарич, Бельфодиль (Салаи, 67), Жоэлинтон.

Предупреждения: Денайер, Адамс, Гриллич, Бичакчич, Фогт, Жоэлинтон, Морель.

Удаление: Нуху, 51. 

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Теги: Лион, Хоффенхайм, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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