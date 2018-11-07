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Бенфика - Аякс 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Бенфика и Аякс не выявили сильнейшего в матче Лиги чемпионов.

Бенфика - Аякс: видео голов и обзор матча
Бенфика - Аякс: видео голов и обзор матча
twitter.com/slbenfica

Бенфика на своем поле принимала Аякс в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, однако не сумели удержать победу, пропустив гол на 61-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бенфика - Аякс:

Бенфика - Аякс 1:1
Голы: Жонас, 29 - Тадич, 61

Бенфика: Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жедсон Фернандеш (Пицци, 75), Фейса, Пирес, Сальвио (Рафа Силва, 48), Серви, Жонас (Сеферович, 55).

Аякс: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, де Йонг (Вебер, 86), Зиеш, Тадич, ван де Бек, Нерес (Дольберг, 74), Шене.

Предупреждения: Тальяфико, Жонас, де Лигт, Фейса, Жардел, ван де Бек, Тадич. 

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Теги: Бенфика, Аякс, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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