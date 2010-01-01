Зинченко: Приятно обыграть бывшую команду с таким счетом

Александр Зинченко доволен победой, но желает Шахтеру успеха в борьбе за выход из группы.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от сокрушительной победы своей команды над Шахтером (6:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Всегда приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом, но я буду желать Шахтеру всего наилучшего. Это футбол. Наша линия атаки сыграла хорошо, и реализация была на очень высоком уровне.

Читай также: Фонсека: У нас есть шансы на второе место в группе

Сыграть против Шахтера - моя мечта с тех пор, когда я ушел из этой команды. Было непросто настроиться на игру, для меня она была особенная. После матча я поддержал ребят, потому что шансы еще есть. Я желаю им успехов.

Каковы мои дальнейшие шансы в Ман Сити? Пока я буду чувствовать доверие со стороны тренерского штаба, я буду играть здесь. Все зависит от меня, труд всегда оплачивается. Если каждый день упорно работать - успех неизбежен“, - приводит слова Зинченко телеканал Футбол 1.

Напомним, Александр Зинченко выступал в молодежной команде Шахтера с 2010 по 2014 год.

Отметим, что наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола похвалил украинца за матч против Шахтера. Смотрите также видео голов и обзор поединка Манчестер Сити - Шахтер.