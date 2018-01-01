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Гвардиола: Зинченко провел качественный матч

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Наставник "горожан" остался доволен игрой Александра Зинченко в матче против Шахтера.
Александр Зинченко в матче против Шахтера
Александр Зинченко в матче против Шахтера
Getty Images

Манчестер Сити на своем поле принимал Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В стартовый состав "горожан" попал украинский полузащитник команды Александр Зинченко, который отыграл все 90 минут. Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил украинца за этот поединок.

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"Алекс – очень умный игрок. Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще. Он хорош в обороне, подкован тактически, понятлив. Зинченко провел качественный матч", - заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Шахтер со счетом 6:0. Смотрите также видео голов этой встречи.

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Теги: Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Шахтер, Лига Чемпионов, футбол
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