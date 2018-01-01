Гвардиола: Зинченко провел качественный матч

Наставник "горожан" остался доволен игрой Александра Зинченко в матче против Шахтера.

Александр Зинченко в матче против Шахтера Getty Images

Манчестер Сити на своем поле принимал Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Читай также: Фонсека: Для всех этот пенальти был смехотворным

В стартовый состав "горожан" попал украинский полузащитник команды Александр Зинченко, который отыграл все 90 минут. Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил украинца за этот поединок.

Читай также: Гвардиола: Мы видели, что это не пенальти

"Алекс – очень умный игрок. Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще. Он хорош в обороне, подкован тактически, понятлив. Зинченко провел качественный матч", - заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Шахтер со счетом 6:0. Смотрите также видео голов этой встречи.