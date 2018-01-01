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Половину голов привезли сами себе: что говорили игроки Шахтера после крупного поражения

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Вашему вниманию комментарии игроков донецкого клуба после разгромного поражения от Манчестер Сити.
Тарас Степаненко в матче против Манчестер Сити
Тарас Степаненко в матче против Манчестер Сити
Getty Images

Николай Матвиенко (защитник):

Ман Сити – одна из сильнейших команд на данный момент, ей сложно противостоять. Половину голов привезли сами себе. Если бы не эти ошибки, все могло сложиться по-другому.

Дуэль с Зинченко? У них каждый футболист очень силен, и Саша в том числе. Во время матча не общались – были сосредоточены. А уже после финального свистка в раздевалке обсудили игровые моменты.

Если не брать поединки с Сити, то в предыдущих турах мы скорее потеряли очки, поэтому наше нынешнее место считаю незаслуженным. Еще ничего не решено. Не смотрим в таблицу, просто играем и постараемся победить в двух оставшихся турах. 

Тарас Степаненко (полузащитник):

Манчестер Сити и так быстро забил, давление на них никакого не было, 2:0 выигрывают, раскрепощены, все получается. Тоже самое, как мы играем в чемпионате Украины: если мы забиваем два гола, то команда соперника раскрывается, появляются свободные зоны и уже тяжело противостоять.

Очки? Самый важный матч будет против Хоффенхайма. В нем все определиться – будут у нас весной еврокубки, не будем говорить, Лига чемпионов или Лиги Европы, поединок против Хоффенхайма – матч сезона.

Матч Лион – Хоффенхайм? Ну, результат мы видели, что они вдесятером сыграли вничью. Мы должны понимать, что это очень серьезная команда и легко не будет.

Сергей Болбат (полузащитник):

– Оправданий нет. В целом провели плохую встречу. В любом матче, пока счет 0:0, концентрация стопроцентная, а когда пропускаешь, это немного сбивает. Возможно, первый гол и стал таким катализатором.

Сейчас нет смысла обсуждать судейство. Конечно, была ошибка арбитра, и мы ему об этом говорили. Наверное, Стерлинг должен был сам сказать, что нарушения не было, соблюсти фейр-плей, потому что это некрасиво на таком уровне. Но нам надо двигаться дальше.

В параллельном матче группы сыграли вничью, так что шансы у нас остаются. Нужно победить в двух оставшихся поединках, и все станет на свои места.

 

Напомним, Шахтер уступил Манчестер Сити со счетом 6:0 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Смотрите также видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Шахтер, а также эпизод со скандальным пенальти в ворота "горняков" после падения Рахима Стерлинга.

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Теги: Тарас Степаненко, Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Шахтер, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол
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