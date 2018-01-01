Гвардиола: Мы видели, что это не пенальти

Главный тренер Манчестер Сити с бровки увидел, что пенальти в ворота Шахтера не было.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию со спорным пенальти, назначенным в ворота Шахтера в матче Лиги Чемпионов.

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“Мы видели, что это не пенальти. Стерлинг мог бы сказать арбитру, что просто упал. Но в прошлом сезоне игрок Ливерпуля Милнер ведь тоже мог сказать, что на 44-й минуте мы забили легально.

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Мы не любим забивать мячи в таких ситуациях. У судей должна быть помощь, ведь иногда они ошибаются. Игра была очень быстрой, всего три, четыре или десять секунд на то, чтобы кто-то сказал ему: это не пенальти. Не пенальти? Продолжаем.

Я никогда не говорю бьющему пенальти, чтобы он просто послал мяч вратарю. Но я молод, я буду учиться“, - сказал Гвардиона на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на 24-й минуте матча Рахим Стерлинг ворвался в штрафную зону Шахтера, но оступился и упал. Падение англичанина со стороны выглядело как фол, и арбитр встречи Виктор Кашшаи незамедлительно назначил пенальти.

Отметим, что матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился разгромным поражением “горняков“ на стадионе Этихад со счетом 6:0. Вашему вниманию видео голов матча Манчестер Сити - Шахтер.