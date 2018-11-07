Валенсия - Янг Бойз 3:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

Валенсия не оставила шансов Янг Бойз в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Валенсия - Янг Бойз: видео голов и обзор матча valenciacf.com

Янг Бойз в гостях попытался оказать сопротивление Валенсии, однако испанская команда не оставила сопернику шансов на победу.

Вашему вниманию видео голов матча Валенсия - Янг Бойз:

Валенсия - Янг Бойз 3:1

Голы: Мина, 14, 42, Солер, 56 - Ассале, 37.

Валенсия: Нето - Васс, Паулиста, Гарай, Гайя - Коклен, Кондогбия (Везу, 87) - Солер, Гедеш (Торрес, 75) - Родриго, Мина (Гамейро, 68).

Янг Бойз: Фон Бальмос - Мбабу, Фон Берген, Лаупер, Бенито - Нгамалеу (Сулеймани, 46), Соу, Саного, Фасснахт (Нсаме, 61) - Оаро (Эбишер, 75), Ассале.

Предупреждения: Мина, Гайя, Солер - Нгамалеу, Мбабу, Бенито, Лаупер, фон Берген.

Удаление: Саного, 77 (прямая красная карточка).