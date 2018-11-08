Фонсека: Для всех этот пенальти был смехотворным

Наставник Шахтера считает назначенный пенальти в ворота его команды смешным.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды после падения Рахима Стерлинга.

Читай также: Шахтер не сумел приземлиться в Киеве после матча в Манчестере

"Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.

Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти", - приводит слова Фонсеки официальный сайт Шахтера.

Смотрите также эпизод с эпичным падением Стерлинга в штрафной Шахтера, за который Кашшаи назначил 11-метровый в ворота "горняков".

Напомним, Шахтер потерпел крупное поражение от Манчестер Сити. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.