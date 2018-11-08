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Фонсека: Для всех этот пенальти был смехотворным

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Наставник Шахтера считает назначенный пенальти в ворота его команды смешным.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Фк Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды после падения Рахима Стерлинга.

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"Тяжело обсуждать это после такого результата, но, конечно, пенальти смешной. Думаю, все видели… Я ни в коем случае не говорю, что из-за этого мы проиграли. Однако, безусловно, для всех этот пенальти был нелепым, смехотворным.

Только, пожалуйста, это не оправдание после матча. Ничего относительно результата. Я лишь комментирую ситуацию с пенальти", - приводит слова Фонсеки официальный сайт Шахтера.

Смотрите также эпизод с эпичным падением Стерлинга в штрафной Шахтера, за который Кашшаи назначил 11-метровый в ворота "горняков".

Напомним, Шахтер потерпел крупное поражение от Манчестер Сити. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Рахим Стерлинг, Манчестер Сити, пенальти, Лига Чемпионов, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Шева  (аноним)  08.11.2018, 10:29
Оценка:  0
Шева
этот пенальти есть ответ за удаление Кендзеры в Харькове после волания тайсона
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