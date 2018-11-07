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ЦСКА - Рома 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Рома в Москве одолела ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов.

ЦСКА - Рома: видео голов и обзор матча
ЦСКА - Рома: видео голов и обзор матча
asroma.com

ЦСКА на своем поле не сумели выиграть у Ромы, позволив "волкам" получить три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча ЦСКА - Рома:

ЦСКА - Рома 1:2
Голы: Сигурдссон, 50 - Манолас, 4, Пеллегрини, 59.

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес (Щенников, 12), Бекао, Магнуссон, Набабкин - Ахметов (Хосонов, 76), Бийол, Обляков - Влашич, Чалов, Сигурдссон (Чернов, 64).

Рома: Ольсен - Сантон, Манолас, Фасио, Коларов - Нзонзи, Пеллегрини (Дзаниоло, 82) - Флоренци (Жезус, 88), Кристанте, Клюйверт (Ундер, 70) - Джеко.

Предупреждение: Магнуссон.

Удаление: Магнуссон, 56 (повторное предупреждение).

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Теги: ЦСКА, Рома, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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