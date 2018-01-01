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Виктория - Реал Мадрид 0:5 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Реал в гостях разгромил Викторию Пльзень в матче Лиги чемпионов.

Виктория - Реал: видео голов и обзор матча
Виктория - Реал: видео голов и обзор матча
Getty Images

Виктория на своем поле потерпела крупное поражение от Реала в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вашему вниманию видео голов матча Виктория - Реал Мадрид:

Виктория - Реал 0:5
Голы: Бензема, 20, 37, Каземиро, 23, Бэйл, 40, Кроос, 67

Виктория: Грушка - Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски - Прохазка, Грошовски - Гавел (Петржела, 38), Чермак (Горжава, 61), Копиц - Хоры (Ржезничек, 80)

Реал: Куртуа - Одриосола, Рамос (Санчес, 59), Начо, Регилон - Кроос (Иско, 73), Каземиро, Себальос - Васкес, Бензема (Винисиус, 62), Бэйл

Предупреждение: Начо

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Теги: Реал Мадрид, Виктория Пльзень, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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