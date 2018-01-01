Фонсека: У нас есть шансы на второе место в группе

Наставник Шахтера оценил шансы команды после поражения от Манчестер Сити.

Манчестер Сити на своем поле разгромил Шахтер со счетом 6:0 в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После этой встречи наставник “горняков“ Паулу Фонсека поделился мыслями относительно шансов его команды в текущем розыгрыше турнира.

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“У нас еще есть все шансы на второе место. Понятно, придется очень сложно, но математически возможно. Остается выиграть два матча, понимая при этом, что будет тяжело,“ - приводит слова Фонсеки пресс-служба Шахтера.

Также наставник прокомментировал предстоящий поединок Александра Усика против Тони Беллью, который состоится в Манчестере в субботу, 10 ноября.

“Посмотрим, сможем ли мы в боксе быть лучше, чем в футболе“.

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Отметим, что в этой встрече арбитр Кашшаи поставил в ворота “горняков“ пенальти, которого не было.