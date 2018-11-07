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Ювентус - Манчестер Юнайтед 1:2 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Ювентус на своем поле уступил МЮ в матче Лиги чемпионов.

Ювентус - МЮ: видео голов и обзор матча
Ювентус - МЮ: видео голов и обзор матча
Getty Images

Манчестер Юнайтед в гостях сумел обыграть Ювентус в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Туринцы первыми открыли счет благодаря великолепному голу Криштиану Роналду, однако манкунианцы совершили камбэк на последних минутах встречи и взяли важные три очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матч Ювентус - МЮ:

Ювентус – МЮ 1:2
Голы: Роналду, 65 – Мата, 86, Сандро, 90 (в свои ворота)

Ювентус: Щесны – Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро – Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Бентанкур (Бардзальи, 83) – Куадрадо (Манджукич, 90+2), Роналду, Дибала.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера (Мата, 79), Погба, Матич – Лингард (Рашфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), Мартиаль.

Предупреждения: Сандро, Дибала – Матич, Эррера, Мартиаль.

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Теги: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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