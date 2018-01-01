Шахтер не сумел приземлиться в Киеве после матча в Манчестере
Из-за погодных условий самолет не сел ни в Жулянах, ни в Борисполе.
Донецкий Шахтер с приключениями добирается из Манчестера после разгромного поражения в Лиге чемпионов.
Как сообщает журналист iSport.ua, из-за тумана пилот не сумел посадить самолет с делегацией Шахтера ни в Жулянах, ни в Борисполе. В итоге самолет отправился в Одессу, где благополучно приземлился несколько минут назад.
Ранее сообщалось, что Шахтер крупно уступил Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Полная версия правил