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Шахтер не сумел приземлиться в Киеве после матча в Манчестере

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Из-за погодных условий самолет не сел ни в Жулянах, ни в Борисполе.
Шахтер не сумел приземлиться в Киеве после матча в Манчестере

Донецкий Шахтер с приключениями добирается из Манчестера после разгромного поражения в Лиге чемпионов. 

Как сообщает журналист iSport.ua, из-за тумана пилот не сумел посадить самолет с делегацией Шахтера ни в Жулянах, ни в Борисполе. В итоге самолет отправился в Одессу, где благополучно приземлился несколько минут назад.

Ранее сообщалось, что Шахтер крупно уступил Манчестер Сити в Лиге чемпионов

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Теги: Шахтер, Лига Чемпионов
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