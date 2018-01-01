Моуринью потроллил фанатов Ювентуса после победы МЮ в Турине

Бонуччи и Дибала ответили Моуринью не выходя с поля.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после победы над туринским Ювентусом в Лиге чемпионов потроллил фанатов соперника. Португальский тренер приложил руку к уху и изобразил странное выражение лица.

Тут же на поле за своих фанатов заступились Бонуччи и Дибала, которые что-то высказали Моуринью за его провокацию.

После первого матча команд наставник МЮ в ответ на оскорбления показал в сторону фанатов три пальца, символизирующих требл во главе Интера в 2010 году — победу в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии.