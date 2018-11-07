Шахтер крупно уступил Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Манчестер Сити разобрался с Шахтером в ответном матче группового раунда Лиги чемпионов.

Шахтер в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов пожаловал в гости к Манчестер Сити. Накануне встречи шансы на победу команды Паулу Фонсеки выглядели призрачными, однако верить в чудо всегда хочется. Да и урвать одно очко казалось не такой уж и непосильной задачей, если учесть, что на выходных у “горожан“ дерби с Юнайтед.

Манчестер Сити начал матч не в спешном темпе, а “оранжево-черные“ выстроили несколько линий обороны. Как бы не старался Шахтер играть компактно, но достаточно быстрый гол таки пропустил. Рияд Марез на 13-й минуте игры разобрался с Ракицким у лицевой линии и прострелил в центр на Давида Сильву, тому оставалось лишь подставить ногу.

Не успел Шахтер прийти в себя после первого пропущенного гола, как чемпионов Украины “добил“ главный арбитр встречи Виктор Кашшаи. На 24-й минуте матча Стерлинг зацепился за газон в штрафной Шахтера, а венгерский арбитр почему-то указал на “точку“. Габриэл Жезус подарком судьи воспользовался – 2:0.

В дебюте второго тайма все тот же Стерлинг получил пас от Зинченко, обыграл нескольких оппонентов и отменно исполнил удар из “точки в точку“ – 3:0.

Манчестер Сити решил не останавливаться на достигнутом и отгрузил в ворота Пятова еще три мяча. Габриэл Жезус сперва реализовал еще один пенальти (на этот раз к судье претензий нет). Спустя несколько минут в объятьях партнеров оказался уже Марез, который завершил контрвыпад Сити точным ударом между ног Пятову.

А точку в матче поставил Габриэл Жезус, оформив хет-трик. Марез обокрал Алана Патрика в центре поля и вывел бразильца сам на сам с Пятовым, Жезус решил изящно перекинуть голкипера Шахтера и не прогадал – 6:0.

Манчестер Сити после 4-х туров лидирует в группе, имея 9 очков, а у Шахтера последнее место и два балла.

Манчестер Сити – Шахтер 6:0

Голы: 1:0 – 13 Сильва, 2:0 – 24, пенальти Габриэл Жезус, 3:0 – 48 Стерлинг, 4:0 – 72, пенальти Габриэл Жезус, 5:0 – 84 Марез, 6:0 – 90+1 Габриэл Жезус.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Данило, 61), Лапорт, Стоунз, Зинченко – Сильва (Гюндоган, 73), Фернандиньо (Делф, 76), Марез, Бернарду Силва, Стерлинг –Габриэл Жезус.

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон (Алан Патрик, 77) – Коваленко, Тайсон (Веллингтон Нем, 77), Болбат – Мораес (Кайоде, 63).