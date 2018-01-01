Роналду забил МЮ, но Ювентус проиграл

Гол Криштиану Роналду не помог Ювентусу обыграть МЮ.

Манчестер Юнайтед перевернул с ног на голову фактически проигранный матч и отпраздновал победу над Ювентусом в Лиге чемпионов. Тем самым МЮ огорчил Роналду – его дебютный гол за Юве в Лиге чемпионов оказался бесполезным.

В первом тайме игра стала продолжением того, что мы увидели в первом матче команд в Манчестере – Юве владел инициативой, держал мяч и играл с запасом. Счет мог быть открыт на 36-й минуте. Куадрадо получил мяч на правом углу штрафной площади и сильно прострелил – мяч от ноги защитника полетел в дальний угол, и Давиду де Хеа пришлось показать свое мастерство.

Спустя минуту Хедира наносил удар в касание из центра штрафной площадки после передачи от Криштиану Роналду, но на выручку Манчестер Юнайтед пришел каркас ворот.

Второй тайм Ювентус начал также остро - Пауло Дибала сотряс перекладину своим ударом метров с 12-ти. А потом хоязева забили -после заброса из глубины поля Роналду отлично принял мяч и пробил точно в ворота. Интересно, что Роналду свой гол в ворота бывшей команды праздновал, причем довольно бурно.

Забитый гол позволил Ювентусу играть на кураже - хозяева продолжали создавать момент за моментом, и казалось, что никакой интриги больше нет, но концовка получилась просто невероятной.

Успех Манчестер Юнайтед принесли два стандартных положения. Сначала Хуан Мата исполнил шикарный удар со штрафного с девятнадцати метров – мяч влетел аккурат в левую "девятку". А затем после подачи со штрафного с фланга игровой снаряд заметался около ворот, пока не влетел в сетку от Алекса Сандро.

Неожиданно МЮ выиграл 2:1 и догнал Ювентус в турнирной таблице – у команд по 9 очков после четырех сыгранных туров.

Ювентус – МЮ 1:2

Голы: Роналду, 65 – Мата, 86, Сандро, 90 (в свои ворота)

Ювентус: Щесны — Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро — Хедира (Матюиди, 61), Пьянич, Бентанкур (Бардзальи, 83) — Куадрадо (Манджукич, 90+2), Роналду, Дибала.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Эррера (Мата, 79), Погба, Матич — Лингард (Рашфорд, 70), Санчес (Феллаини, 79), Мартиаль.

Предупреждения: Сандро, Дибала – Матич, Эррера, Мартиаль.