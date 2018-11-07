Кашшаи похоронил Шахтер одиннадцатиметровым, которого не было

Венгерский арбитр снова чудит в матче украинской команды.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером арбитр поставил пенальти в ворота “горняков” за фол со стороны газона Этихад Стэйдиум.

На 24-й минуте матча Рахим Стерлинг ворвался в штрафную зону Шахтера, но там его остановил родной газон. Англичанин исполнил такой кульбит, что у арбитра не возникло ни капли сомнений в нарушении со стороны игроков украинской команды. Кашшаи незамедлительно указал на 11-ть метров. Приговор вызвался исполнять Жезус, и легко удвоил преимущество “горожан”.

Напомним, что именно Кашшаи обслуживал матч между Украиной и Англией на ЕВРО-2012. Не засчитанный чистый гол украинцев – это следствие его работы.