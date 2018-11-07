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Кашшаи похоронил Шахтер одиннадцатиметровым, которого не было

Комментариев: 2
Венгерский арбитр снова чудит в матче украинской команды.
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Getty Images

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером арбитр поставил пенальти в ворота “горняков” за фол со стороны газона Этихад Стэйдиум.

 

На 24-й минуте матча Рахим Стерлинг ворвался в штрафную зону Шахтера, но там его остановил родной газон. Англичанин исполнил такой кульбит, что у арбитра не возникло ни капли сомнений в нарушении со стороны игроков украинской команды. Кашшаи незамедлительно указал на 11-ть метров. Приговор вызвался исполнять Жезус, и легко удвоил преимущество “горожан”.

Напомним, что именно Кашшаи обслуживал матч между Украиной и Англией на ЕВРО-2012. Не засчитанный чистый гол украинцев – это следствие его работы.

 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Манчестер Сити, Шахтер
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Комментариев (2)
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М-кор    08.11.2018, 00:26
Оценка:  0
М-кор
И ХЕР С НИМИ, - ЧТО С ШАХТЕРОМ, ЧТО С Д/К ! ВЫ ЗАМЕТИЛИ, - С ТЕХ ПОР, КАК ОНИ ИСЧЕЗЛИ С ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ КАНАЛОВ, И ИХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ТОЛЬКО НА ПЛАТНЫХ КАНАЛАХ, ОНИ ПОСТОЯННО ПРО@БЫВАЮТ....ПОТОМУ ЧТО ИСЧЕЗЛА МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУРА ИХ ПОКЛОННИКОВ В ТЕЛЕВИЗОРАХ. ..СУ.КИ И СВОЛОЧИ !!! - ЧТО СУКИС, ЧТО АХМЕТКА ! ТАК ВАМ, ТВАРЯМ, И НАДО !!!
Tratarog    07.11.2018, 23:46
Оценка:  -2
Tratarog
Ничего страшного. Представителей Украины вообще в ЛЧ пускать не надо, позорищ этих.
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