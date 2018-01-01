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Клопп: Мы потеряли свой стиль

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Немец прокомментировал катастрофу, случившуюся вчера вечером.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал вчерашнее сенсационное поражение от Црвены Звезды.

“В этом матче у нас просто что-то не пошло. Так бывает, когда какой-то элемент игры просто не встает на свое место. Мы определенно потеряли свой стиль и это стало причиной поражения.

Иногда в такой ситуации бывает сложно вернуться в игру. Мы пропустили два мяча, и атмосфера на стадионе дала сопернику невероятный заряд эмоций.

Конечно, ничего хорошего в двух поражениях за четыре тура Лиги чемпионов нет. Нам нужно продолжать работать, чтобы это не повторилось”,- приводит слова Клоппа SkySports.

Напомним, что в другом матче этой группы Наполи и ПСЖ сильнейшего не выявили. 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Црвена Звезда, Юрген Клопп
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