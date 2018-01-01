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Интер - Барселона 1:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Барселона и Интер не выявили сильнейшего в матче Лиги чемпионов.

Барселона и Интер сильнейшего не выявили
Барселона и Интер сильнейшего не выявили
Getty Images

Интер на своем поле принимал Барселону в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. До заключительных 10-ти минут команды не могли порадовать болельщиков голами, однако под занавес встречи счет открыли гости, а через несколько минут пропустили ответный гол.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Барселона:

Интер - Барселона 1:1
Голы: Икарди, 87 - Малком, 83.

Интер: Ханданович - Врсалько, Де Врей, Шкриниар, Асамоа - Весино, Брозович (Мартинес, 85) - Политано (Кандрева, 81), Наингголан (Валеро, 63), Перишич - Икарди.

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74) - Дембеле (Малком, 81), Л. Суарес, Коутиньо.

Предупреждения: Перишич, Брозович - Ракитич.

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Теги: Интер, Барселона, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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