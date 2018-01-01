Интер - Барселона 1:1 видео голов и обзор матча ЛЧ
Барселона и Интер не выявили сильнейшего в матче Лиги чемпионов.
Интер на своем поле принимал Барселону в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. До заключительных 10-ти минут команды не могли порадовать болельщиков голами, однако под занавес встречи счет открыли гости, а через несколько минут пропустили ответный гол.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Барселона:
Интер - Барселона 1:1
Голы: Икарди, 87 - Малком, 83.
Интер: Ханданович - Врсалько, Де Врей, Шкриниар, Асамоа - Весино, Брозович (Мартинес, 85) - Политано (Кандрева, 81), Наингголан (Валеро, 63), Перишич - Икарди.
Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74) - Дембеле (Малком, 81), Л. Суарес, Коутиньо.
Предупреждения: Перишич, Брозович - Ракитич.
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