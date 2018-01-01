Шальке - Галатасарай 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Галатасарай не сумел навязать борьбу Шальке в матче Лиги чемпионов.
Шальке на своем поле обыграл Галатасарай в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинский полузащитник немецкого клуба Евгений Коноплянка просидел на скамейке запасных и даже не вышел на замену.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шальке - Галатасарай:
Шальке - Галатасарай 2:0
Голы: Бургшталлер, 4, Ут, 57
Шальке: Нюбель - Калиджури, Стамбули, Сане, Настасич, Шопф - Руди (Сердар, 76) - Арит (Маккенни, 56), Ут (Бенталеб, 63) - Эмболо, Бургшталлер
Галатасарай: Муслера - Линнес (Байрам, 46), Кабак, Азиз, Феррейра - Бельханда, Донк, Ндиайе - Оньекуру, Родригес (Инан, 63) - Гюмюш (Челик, 72)
Предупреждения: Руди, Стамбули - Донк, Азиз, Челик
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