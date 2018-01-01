Шальке - Галатасарай 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Галатасарай не сумел навязать борьбу Шальке в матче Лиги чемпионов.

Шальке - Галатасарай: Видео голов и обзор матча Getty Images

Шальке на своем поле обыграл Галатасарай в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинский полузащитник немецкого клуба Евгений Коноплянка просидел на скамейке запасных и даже не вышел на замену.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шальке - Галатасарай:

Шальке - Галатасарай 2:0

Голы: Бургшталлер, 4, Ут, 57

Шальке: Нюбель - Калиджури, Стамбули, Сане, Настасич, Шопф - Руди (Сердар, 76) - Арит (Маккенни, 56), Ут (Бенталеб, 63) - Эмболо, Бургшталлер

Галатасарай: Муслера - Линнес (Байрам, 46), Кабак, Азиз, Феррейра - Бельханда, Донк, Ндиайе - Оньекуру, Родригес (Инан, 63) - Гюмюш (Челик, 72)

Предупреждения: Руди, Стамбули - Донк, Азиз, Челик