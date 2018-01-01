Степаненко: Нужно играть, а не сидеть в защите и ничего не увезти из Манчестера

Полузащитник Шахтера поделился своим видением игры против Манчестер Сити в матче Лиги чемпионов.

Игрок Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

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“Лучше показать хороший футбол, играть как в обороне, так и в атаке, чем сидеть 90 минут в защите, уйти с языком на плече и ничего не увезти из Манчестера. С такими командами нужно играть и не бояться.

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Они постоянно контролируют мяч, у них очень быстрые, техничные, умные футболисты, которые быстро принимают решения. Поэтому идеально, конечно, нейтрализовать их сильные стороны, сыграть грамотно в обороне и использовать свои моменты в контратаке“, – приводит слова Степаненко сайт телеканала Футбол 1.

Напомним, Шахтер сыграет на выезде с Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов. Встреча состоится 7 ноября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

Отметим, что букмекеры называют фаворитами хозяев поля.