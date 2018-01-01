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Атлетико - Боруссия Д 2:0 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Мадридцы без проблем справились с дортмундцами в матче Лиги чемпионов.

Атлетико - Боруссия Д: видео голов и обзор матча
Атлетико - Боруссия Д: видео голов и обзор матча
Getty Images

Мадридский Атлетико на своем поле обыграл дортмундскую Боруссию в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голам Сауля и Антуана Гризманна.

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико - Боруссия Д:

Атлетико - Боруссия Д 2:0
Голы: Сауль, 31, Гризманн, 80.

Атлетико: Облак - Хуанфран, Хименес (Монтеро, 46), Лукас, Филипе Луис - Сауль, Партей, Родри, Корреа (Витоло, 81) - Калинич (Мартинш, 62), Гризманн.

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Аканжи, Топрак, Пищек - Витсель, Дилейни - Пулишич (Геррейру, 59), Ройс, Санчо (Ларсен, 79) - Алькасер (Гетце, 75).

Предупреждения: Корреа - Санчо, Аканжи, Ройс.

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Теги: Атлетико Мадрид, Боруссия Дортмунд, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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