Монако - Брюгге 0:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Брюгге разгромил Монако в матче Лиги чемпионов.

Брюгге разгромил Монако в матче ЛЧ: видео голов и обзор матча Getty Images

Монако на своем поле потерпел крупное поражение от Брюгге в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. гости обозначили свое преимущество еще в первом тайме, а под занавес поединка забили финальный гол.

Смотрите видео голов и обзор матча Монако - Брюгге:

Монако - Брюгге 0:4

Голы: Ванакен, 12, 16 (пен.), Уэсли, 24, Вормер, 85



Монако: Бенальо - Сидибе, Глик (Туре, 76), Жемерсон, Баррека - Тилеманс, Аит-Беннассер (Массенжо, 68), Шадли - Силла, Фалькао (Гуано, 61), Диоп.



Брюгге: Хорват - Пулен, Мехеле, Денсвил - Мата (Влитинк, 77), Вормер, Накамба, Ритс, Дьятта (Коолс, 6) - Уэсли (Резаи, 72), Ванакен.

Предупреждение: Баррека