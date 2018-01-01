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Монако - Брюгге 0:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Брюгге разгромил Монако в матче Лиги чемпионов.

Брюгге разгромил Монако в матче ЛЧ: видео голов и обзор матча
Брюгге разгромил Монако в матче ЛЧ: видео голов и обзор матча
Getty Images

Монако на своем поле потерпел крупное поражение от Брюгге в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. гости обозначили свое преимущество еще в первом тайме, а под занавес поединка забили финальный гол.

Смотрите видео голов и обзор матча Монако - Брюгге:

Монако - Брюгге  0:4
Голы: Ванакен, 12, 16 (пен.), Уэсли, 24, Вормер, 85

Монако: Бенальо - Сидибе, Глик (Туре, 76), Жемерсон, Баррека - Тилеманс, Аит-Беннассер (Массенжо, 68), Шадли - Силла, Фалькао (Гуано, 61), Диоп.

Брюгге: Хорват - Пулен, Мехеле, Денсвил - Мата (Влитинк, 77), Вормер, Накамба, Ритс, Дьятта (Коолс, 6) - Уэсли (Резаи, 72), Ванакен.

Предупреждение: Баррека

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Теги: Монако, Брюгге, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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