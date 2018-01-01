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Тоттенхэм - ПСВ 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Тоттенхэм вырвал победу у ПСВ в матче Лиги чемпионов.

Тоттенхэм обыграл ПСВ: видео голов и обзор матча
Тоттенхэм обыграл ПСВ: видео голов и обзор матча
Getty Images

Тоттенхэм на последних минутах матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов вырвал победу над ПСВ. Гости открыли счет уже на 2-й минуте встречи, но в конце поединка Харри Кейн оформил дубль, принесший хозяевам победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - ПСВ:

Тоттенхэм - ПСВ 2:1
Голы: Кейн, 78, 89 - де Йонг, 2

Тоттенхэм: Гассанига – Орье (Триппьер), Альдервейрельд, Санчес, Дэвис - Уинкс, Алли, Эриксен - Сон (Льоренте, 75), Кейн, Лукас (Ламела, 62)

ПСВ: Зут - Дамфрис, Швааб, Виргевер, Ангелиньо - Росарио, Хендрикс, Перейро (Мален, 73) - Лосано, Де Йонг (Сэйнсбери, 81), Бергвейн (Гуттьерес, 86)

Предупреждения: Сон - Лосано, Швааб.

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Теги: Тоттенхэм, ПСВ, Лига Чемпионов, футбол, видео голов, обзор матча
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