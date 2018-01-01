Наполи - ПСЖ 1:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

Наполи и ПСЖ не сумели выявить победителя в матче Лиги чемпионов.

Наполи - ПСЖ: видео голов и обзор матча ЛЧ Getty Images Наполи на своем поле принимал ПСЖ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гости первыми открыли счет под занавес первого тайма, однако итальянцы восстановили паритет на 62-й минуте ударом с пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи - ПСЖ: Наполи - ПСЖ 1:1

Голы: Инсинье, 62 (пен) - Бернат, 45+2 Наполи: Оспина - Максимович (Хисай, 76), Кулибали, Альбиоль, Мариу Руи - Аллан, Гамшик, Руис (Зьелински, 71) - Кальехон, Мертенс (Унас, 83), Инсинье ПСЖ: Буффон - Керер (Чупо-Мотинг, 90+2), Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат - Менье (Кимпембе, 73), Верратти, Дракслер, Ди Мария (Кавани, 77) - Мбаппе, Неймар Предупреждения: Руис - Мбаппе, Керер, Верратти, Неймар

Горемыкина Екатерина